Fahrettin Altun sosyal medya hesabından, Kanal İstanbul ile ilgili tüm çalışmaların şeffaf bir şekilde takip edilebileceğini söyledi.

"Ülkeyi eşsiz bir konuma getirecek"

Altun paylaşımında, “Türkiye’yi ekonomik, ticari ve lojistik açıdan eşsiz bir konuma getirecek olan Kanal İstanbul hakkında merak edilen her şeyi https://kanalistanbul.gov.tr/tr internet sitemizde bulabilirsiniz. Kanal İstanbul’un yapım sürecini tüm şeffaflığıyla buradan takip edebilirsiniz” ifadelerine yer verdi.