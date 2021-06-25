Altun: Kanal İstanbul hakkında her şeyi internet sitemizde bulabilirsiniz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul ile ilgili tüm çalışmaların kanalistanbul.gov.tr adresinden takip edilebileceğini duyurdu.
Fahrettin Altun sosyal medya hesabından, Kanal İstanbul ile ilgili tüm çalışmaların şeffaf bir şekilde takip edilebileceğini söyledi.
"Ülkeyi eşsiz bir konuma getirecek"
Altun paylaşımında, “Türkiye’yi ekonomik, ticari ve lojistik açıdan eşsiz bir konuma getirecek olan Kanal İstanbul hakkında merak edilen her şeyi https://kanalistanbul.gov.tr/tr internet sitemizde bulabilirsiniz. Kanal İstanbul’un yapım sürecini tüm şeffaflığıyla buradan takip edebilirsiniz” ifadelerine yer verdi.
Türkiye’yi ekonomik, ticari ve lojistik açıdan eşsiz bir konuma getirecek olan Kanal İstanbul hakkında merak edilen her şeyi https://t.co/Yv3OjBfqlh internet sitemizde bulabilirsiniz. Kanal İstanbul’un yapım sürecini tüm şeffaflığıyla buradan takip edebilirsiniz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 25, 2021