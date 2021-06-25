Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, "FETÖ silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak" suçundan sanık Rüştü Karakaya'yı 22 yıl 6 ay, sanık Zafer Çay'ı ise 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Alper Karabulut'a 12 yıl 6 ay, sanık Ali Sami Yıldırım'a ise 5 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, hakkında yakalama kararı bulunan ve savunması alınmayan sanık Cihat Yıldız'ın dosyasının ayrılmasına, hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına hükmetti.