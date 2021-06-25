Korkutlar, Suriye'de terörle mücadelede kritik görevler icra etmeye devam ediyor.

Jandarma Komando Özel Harekât Tabur Komutanlığı'nda görevli 210 Mehmetçik daha Suriye'nin El Bab bölgesinde görevlendirildi.

Korkutlar olarak isimlendirilen taburun komandolarını uğurlamak için Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törende duygu dolu anlar

Törende konuşan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Korkutlar timlerinin önemine vurgu yaptı.

"Hangi görevi devralırsanız alın, en iyi şekilde yerine getirdiğinize hep şahit olduk. Şanlı al bayrağı hep göklerde, en yükseklerde dalgalandırdınız, bugün de dalgalandıracaksınız, yolunuz bahtınız açık olsun."

Törende komandolar ve aileleri arasında duygu dolu anlar yaşandı.

El-Bab bölgesi

Fırat Kalkanı Harekatı'nın en kritik yerler arasında yer alan El-Bab bölgesi, stratejik önemiyle öne çıkıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, El-Bab ve diğer bölgelerde terör örgütlerine karşı güvenlik ve istikrarın teminatı konumunda.