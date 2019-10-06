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ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı06 Ekim 2019 Pazar 13:28 - Son Güncelleme 06 Ekim 2019 Pazar 13:48
ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrılarak açık ve net izahat istendi.
Dışişleri Bakanlığından, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından, FETÖ firarisi Ergün Babahan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldığı bir paylaşımın beğenilmesine yönelik açıklama yapıldı.
Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;
"Bugün ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı (Büyükelçi şehir dışında olduğundan) Bakanlığımıza çağrılarak, Büyükelçiliğin dünkü sosyal medya paylaşımı hakkında açık ve net izahatta bulunulması istenmiştir."
Kaynak: TRT Haber
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