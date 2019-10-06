Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar." dedi.

Erdoğan, "Ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu olduğunda her türlü yalanı, iftirayı üreten bir mekanizma ile bunun alıcısı bir kesim mevcuttur." diye konuştu.

Erdoğan, "AK Parti'ye saldıranların gayesi, yerine bir başka partiyi ikame etmek değil, temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır. Bu bakımdan verdiğimiz mücadele kendimiz için değil, milletimiz adınadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur, AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür. Buna karşılık, AK Parti'nin zayıflaması demek Allah göstermesin, Türkiye'nin savunmasının zayıflaması demektir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, sistem tartışmalarına yönelik, "Şimdi birileri 'bunu değiştirelim.' Neyi değiştiriyorsun? Millet yüzde 51,5 ile yeni sistemi onaylamış, kabul etmiş." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor. İstanbul'da da yönetiyor, Ankara'da da açık ara yönetiyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Partinin girdiği tüm milletvekili ve mahalli idareler seçimlerindeki genel seviyesinin gerisine düşmedik." ifadelerini dile getirdi.

Erdoğan, "Elbette milletvekilliği ve belediye başkanlığı olarak kaybettiğimiz her yerin muhasebesini yapacak, gereken tedbirleri alacağız. Fakat evvela, ortada asla bir başarısızlık, telafi edilemeyecek bir yıkım olmadığını önce kendimiz kabul edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz AK Parti'den kendi iç meseleleriyle uğraşmasını değil, ülkemize daha büyük hizmetler kazandırmasını bekliyor." dedi.

Kaynak: AA