A Milli Takım galibiyet hedefiyle Paraguay karşısında

2026 FIFA Dünya Kupası’nda gözler, A Millî Futbol Takımımızın D Grubu’ndaki ikinci maçında Paraguay ile oynayacağı kritik mücadeleye çevrildi.

İlk hafta Avustralya karşısında istediği sonucu alamayan ay-yıldızlı ekip, gruptan çıkma hedefini sürdürmek için Paraguay karşısında puan arayacak.

A Millî Takımımızın Paraguay ile oynayacağı karşılaşma, 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle 06.00’da TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele TRT Radyo 1 frekansından da dinleyicilerle buluşacak.

D Grubu’nun diğer karşılaşmasında ABD ile Avustralya karşı karşıya gelirken, bu mücadeleden çıkacak sonuç grup sıralamasının şekillenmesinde önemli rol oynayacak.

Şifresiz Dünya Kupası yayınları aynı frekansta devam ediyor

Dünya Kupası’nın yayıncı kuruluşu TRT, 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarını Türkiye sınırları içinde şifresiz olarak izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.

İzleyicilerin uydu alıcılarını Türksat 4A uydusu, 11794 frekansı, V (Dikey) polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerlerine göre ayarlamaları yeterli olacak.

Daha önce bu ayarları yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası 18-21 Haziran Türkiye Saatiyle Canlı Yayın Maç Takvimi: