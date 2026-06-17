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Gündem
AA 17.06.2026 15:08

Cevdet Yılmaz'dan İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı dayanışma çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katil İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Türkiye, dost ve kardeş Lübnan'ın güvenliğini, istikrarını ve ekonomik kalkınmasını desteklemeyi sürdürecektir" ifadesini kullandı.

Cevdet Yılmaz'dan İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı dayanışma çağrısı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya da yer aldı.

Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Lübnan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine yönelik her saldırı uluslararası hukukun açık ihlalidir. Biz de bu bağlamda Sayın Mitri ile görüşmemizde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve bölgemizde yol açtığı insani yıkım başta olmak üzere güncel bölgesel gelişmeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdik.

Türkiye, dost ve kardeş Lübnan'ın güvenliğini, istikrarını ve ekonomik kalkınmasını desteklemeyi sürdürecektir. Bunun yanı sıra ekonomi, enerji ve savunma alanlarındaki işbirliğimizin geliştirilmesi, Lübnan'da tüm kesimleri kuşatan kapsayıcı politikaların güçlendirilmesi ve Suriye’nin istikrarına katkı sağlayacak ortak çalışmalar öncelikli başlıklarımız arasındadır."

TİKA, AFAD ve Türk Kızılay aracılığıyla yürütülen insani yardım faaliyetlerinin devamının da bu anlayışın önemli bir parçası olduğunu dile getiren Yılmaz, Lübnan'ın ve bölgenin huzuru, istikrarı ve refahı için yürüttükleri işbirliğinin daha da güçlenmesini temenni etti.

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