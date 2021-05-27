Öğretmenler ve eğitim çalışanları için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor.

Milii Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyla medya hesabından öğretmenlerin ve eğitim çalışanının aşılanma süreciyle ilgili bilgi paylaştı.

Bakan Selçuk, 40 yaş üstü 57 bin öğretmenin daha aşılanma programına dahil edildiğini duyurdu. Bakan Selçuk, 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanının aşılanmasının sağlandığını duyurdu.

Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor.



40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu.



Sağlıkla kavuşmak dileğiyle... — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 27, 2021

1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü aşılanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından da yeni aşılama programının 1 Haziran'da açılacağını duyurdu.

Koca, aşılama takviminin devam ettiğini, 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının yaklaştığı müjdesini vermek isterim. Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla, bu yaz salgının yıkıcı etkisinden kurtulacağımız açıkça görünür hale geldi.https://t.co/so6q7A9RRY pic.twitter.com/yHiJVLb3oQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 26, 2021

Kısıtlamaların giderek azalacağını ancan bireysel tedbirlerin daha da artacağı bir döneme girildiğini ifade eden Koca, yaygın aşılamayla güçlendirilmiş bir uygulama hedeflendiğini söyledi. Normalleşme yönünde mesajlar verdi.

270 milyon doz aşı anlaşmasının yapıldığını söyleyen Bakan Koca, "Çok yakında önemli bir miktar daha aşı ülkemize ulaşmış olacak. Haziran ayında 30 milyon doz teslim edilecek olan aşıların ilk bölümü bugün ülkemize ulaştı" demişti.