Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayımlanan bildiriyi imzalayanlar ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

5 ve 16 Nisan tarihlerinde verilen arama ve el koyma kararlarına istinaden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi, HTS analizleri ile sonucu elde edilen deliler çerçevesinde bildirinin yayımlandığı haliyle altında imzaları olan 84 eski amiral de ifadeye çağrıldı.