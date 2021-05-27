İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan 27 Mayıs darbesi, "Millet İradesine Darbe: 27 Mayıs 1960 Darbesi Uluslararası Konferansı"nda tüm yönleriyle ele alınacak.

Açılış konuşmasını İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yapacağı konferans, bugün saat 11.00'de İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanacak.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mayıs darbesi ve düzenlenecek konferansa ilişkin şunları kaydetti;

"Darbeler bu millete yapılmış en büyük ihanettir. Sadece askeri ve siyasi alanda değil, bir ülkenin istikbal ve istiklal mücadelesinin önündeki en büyük prangadır. 61. yıl dönümünde, 27 Mayıs Darbesi’ni tüm yanları ve gerçekliği ile konuşacağız.