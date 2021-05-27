Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 03:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM'nin HSK üyelikleri seçimine ilişkin kararı Resmi Gazete'de
[Fotoğraf: AA]
TBMM Genel Kurulu tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelikleri için yapılan seçime ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
TBMM Genel Kurulu'nun 25 Mayıs'taki Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği seçiminde, Ergün Şahin (Yargıtay üyesi), Ömür Topaç (Yargıtay üyesi), Sinan Esen (Yargıtay üyesi), Aysel Demirel (Danıştay üyesi), Cumhur Şahin (öğretim üyesi), Bilal Temel (avukat) ve Hamit Kocabey (avukat) HSK üyeliklerine seçildi.
Seçim sonucuna ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Etiketler: HSK Resmi Gazete TBMM
Sıradaki Haber
HSK üyeliğine 4 yeni isim atandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz