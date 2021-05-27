Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 09:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün sözde emniyet sorumlusu yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün sözde emniyet sorumlusu N.Ç.'yi Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yakaladı.
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele için kurulan özel ekibin çalışmaları sonucunda, 2017 yılından aranma kaydı bulunan FETÖ'nün sözde emniyet sorumlusu saklandığı eve düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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