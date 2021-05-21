Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Operasyon sabaha karşı başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden operasyona ilişkin bilgi paylaşıldı. Mafya tipi organize suç örgütlerinin nihai amaçlarının haksız kazanç elde ederek maddi ve manevi güce ulaşmak olduğu hatırlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridindeki illerde ve turistik diğer büyükşehirleri de kapsayacak şekilde Sahil Rüzgarı Operasyonu başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı.https://t.co/1aYm9Gifdi pic.twitter.com/8wSAjX2r5f — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 21, 2021

8 ilde eş zamanlı operasyon: 136 kişi yakalandı

8 ay süren çalışmalar sonucu yapılan tespitler doğrultusunda Antalya'da 32, Aydın'da 15, Balıkesir'de 25, İzmir'de 30, Mersin'de 19, Muğla'da 19, İstanbul'da 13 ve Adana'da 18 olmak üzere 171 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

8 ildeki operasyonda şu ana kadar 136 şüpheli yakalandı. Firari 35 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Söz konusu şüpheliler "yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama" gibi yerel olarak organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunuyor.

Operasyonun İstanbul ayağında 21 kişi yakalandı

İstanbul'un da arasında bulunduğu 8 ilde suç örgütlerine eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.

Kentte 26 adrese düzenlediği baskında, 13'ü İstanbul'un, 8'i diğer illerin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde aranan 21 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 tabanca, 2 av tüfeği 120 mermi, 3 pala ve 1 kelepçe ele geçirildi.

İzmir'de 21 kişi yakalandı

İzmir ve Aydın'da, "Sahil Rüzgarı Operasyonu" kapsamında 33 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 21'i yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 18 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 51 fişek ile 328 mermi ele geçirildi. Zanlıların, örgütlü silah kaçakçılığı faaliyetlerinde bulundukları tespit edildi.

Aydın'da 12 gözaltı

Aydın'da da Germencik ve Nazili ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 3 zanlının yakalanması için çalışma sürüyor.

Adreslerdeki aramalarda, tabanca, tüfek, Hint keneviri bitkisi ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.