Leyla Aydemir davasında, Ağrı Birinci Ceza Mahkemesi, 2 Ekim 2020 tarihindeki karar duruşmasında, davanın tek tutuklu sanığı amca Yusuf Aydemir'e, ağırlaştırılmış hapis cezası vermişti.

Tutuksuz yargılanan 6 sanık ise beraat etmişti.

Bu karar, üst mahkeme olan Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Birinci Ceza Dairesi tarafından yetersiz delil ve bazı usulsüzlükler gerekçe gösterilerek bozuldu.

Davanın yeniden görülmesi kararı sonucunda 7 sanık, Ağrı Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 8 Ekim 2021 tarihine erteledi.

Ne olmuştu?

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Leyla Aydemir'in cansız bedeni, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

Olayla ilgili soruşturmada aralarında aile yakınlarının da bulunduğu 7 şüpheli hakkında dava açılmıştı.