Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman dün Ankara'da görüştü.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajda, iki ülke arasındaki görüşmede siyasi istişarelerin değerlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal ile #ABD’li muhatabı Wendy Sherman başkanlığında dün yapılan siyasi istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik niteliği teyit edilmiş, bölgesel konularda görüş alışverişi yapılmış, terörizmle mücadelenin önemi vurgulanmıştır. pic.twitter.com/mw7jCSBsYR — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 28, 2021

Mesajda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal ile ABD'li muhatabı Wendy Sherman başkanlığında dün yapılan siyasi istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik niteliği teyit edilmiş, bölgesel konularda görüş alışverişi yapılmış, terörizmle mücadelenin önemi vurgulanmıştır" denildi.

Sherman da söz konusu görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda, Önal'la Afganistan, Suriye ve bölgesel sorunlar hakkında verimli bir görüşme yaptıklarını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle çevrim içi toplantıda görüşmüştü.

Erdoğan konuşmasında, "Sayın Biden ile NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmenin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum" demişti.