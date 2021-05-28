Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, kanun hükmünde kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilen ve kapatılan kurumlara ilişkin faaliyet raporu açıkladı.

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126 bin 674 başvuru yapıldı

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 126 bin 674 müracaat gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı.

Komisyon, bugüne kadar 115 bin 130 başvuruyu karara bağladı.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Başvuruların 101 bin 58'ini reddeden ve 14 bin 72'sini ise kabul eden komisyonda, 11 bin 544 müracaatın incelemesi sürüyor. Böylece komisyon, karar vermeye başladığı tarihten bugüne kadar geçen sürede başvuruların yaklaşık yüzde 91'ini sonuçlandırmış oldu.