Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 09:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanlığı: Komisyon kurulması İsrail'in hesap vermesi için olumlu adım
[Fotoğraf: AA]
Türkiye, Birleşmiş Milletler'in, İsrail'in insan hakları ihlalleri ile ilgili soruşturma komisyonu kurma kararını memnuniyetle karşıladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, araştırma komisyonu kurulması kararı "İsrail'in hesap vermesi için olumlu bir adım" olarak nitelendirildi.
İsrail'in Filistin halkına aşırı, orantısız ve yasa dışı güç kullandığını kaydeden Dışişleri Bakanlığı, İsrail makamlarının bu suçlardan sorumlu tutulması gerektiğini de vurguladı.
Birleşmiş Milletler'in kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, uluslararası soruşturma komisyonunun çalışmalarına Türkiye'nin her türlü yardım ve desteği vereceğinin de altı çizildi.
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