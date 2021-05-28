Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, araştırma komisyonu kurulması kararı "İsrail'in hesap vermesi için olumlu bir adım" olarak nitelendirildi.

İsrail'in Filistin halkına aşırı, orantısız ve yasa dışı güç kullandığını kaydeden Dışişleri Bakanlığı, İsrail makamlarının bu suçlardan sorumlu tutulması gerektiğini de vurguladı.

Birleşmiş Milletler'in kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, uluslararası soruşturma komisyonunun çalışmalarına Türkiye'nin her türlü yardım ve desteği vereceğinin de altı çizildi.