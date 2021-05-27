Müjdeli haber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Haberin geldiği anlarda Diyarbakır ve Kırklareli'nde büyük sevinç yaşandı.

"Çok mutluyuz"

Heyecanlı olduğunu söyleyen bölge sakinlerinden biri, "Bölge halkı olarak bizler çok mutlu ve heyecanlıyız. Çünkü bu kuyularla birlikte yeni kuyular da bulunacaktır. Geçmişte birçok kuyunun üstü kapatıldı" dedi.

3 kuyudan 2'si Diyarbakır'da bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen 3 kuyudan 2'si Diyarbakır'da bulunuyor. Günlük üretime Akroba-1 kuyusundan 2800 varil, Yenişehir-1 kuyusundan da 3000 varil katkı sağlanacak.

Daha önce beton dökülerek kapatılan kuyulardaki petrol keşfi, bölge halkında şimdiden heyecan yarattı.

"Petrolün bulunması çok iyi oldu"

Bir vatandaş, "Valla petrolün bulunması çok iyi oldu. Yani belki ekonomi olarak daha iyi olacak. Yeni bir iş sahibi olanlar olur" diye konuştu.

Kırklareli'nde de sevinç var

Kırklareliler de bulunan petrolün istihdama katkı sağlayacağını düşünüyor.

"Umarım milletimize, hükumetimize, halkımıza, güzel haber olur. Yani en azından diğer ülkelerden ihracatımızı azaltırız."

Petrolün ekonomiye yıllık katkısı 150 milyon dolar seviyesinde olacak.