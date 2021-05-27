Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 21:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Normalleşme için kolları sıvıyoruz
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla birlikte COVID-19 aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotunu paylaştı.
Hayatımızın yeniden normalleşmesi için #kollarısıvıyoruz pic.twitter.com/iOKMdo3dhN— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 27, 2021
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