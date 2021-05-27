TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Buradaki konuşmasında "kardeşim" şeklinde hitap ettiği El-Mişri ve beraberindeki heyeti TBMM'de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, geçen sene ağustosta İstanbul'da bir araya geldiklerini ve Libya'daki durum ile ikili ilişkileri kapsamlı bir şekilde istişare etme fırsatı bulduklarını anlattı.

Gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında Libya'nın huzur ve istikrara kavuşması için atılması gereken adımların altını çizdiklerini, uluslararası toplumun bölgeyle ilgili tutumunu birlikte değerlendirdiklerini aktaran Şentop, bu ziyaretin ardından iki ülkeyi yakından ilgilendiren gerek ikili gerek bölgesel birçok gelişmenin meydana geldiğini, bu gelişmeler neticesinde ikili ilişkilerin çeşitlenerek zenginleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye ile Libya arasında beş asrı aşan köklü ve müstesna ilişkilerin bulunduğunu, sağlam dostluk ve kardeşlik bağlarının kuvvetini bu müşterek tarihten aldığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkili ilişkilerimiz daha da derinleşirken parlamenterlerimiz arasındaki ilişkileri de güçlendirmek gündemimizin önemli maddeleri arasındaydı. Bu gayeyle yakın zaman önce, TBMM'de Türkiye-Libya Parlamentolar Arası Dostluk Grubunu kurduk. Grubun başkanlığını, geçmişte Trablus Büyükelçiliğimizde de görev yapmış bir diplomat ve aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Başkanı olan Denizli Milletvekilimiz Ahmet Yıldız bey yürütmektedir. Dostluk Grubumuzun gerçekleştireceği çalışmaların ülkelerimiz ve parlamentolarımız arasındaki ilişkilerin kurumsallaşmasına büyük fayda sağlayacağına inanıyorum."

"Libyalı kardeşlerimizin huzur ve refahı önceliğimizdir"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM ile Libya Yüksek Devlet Konseyi arasındaki ilişkilerin sağlam bir zeminde gelişmeye devam ettiğine işaret ederek, yakın zamanda Temsilciler Meclisinden bir parlamenter heyetin Türkiye'yi ziyaretinin söz konusu olduğunu söyledi.

Şentop, "Libyalı kardeşlerimizin dirayetli duruşu sayesinde Libya'da güvenlik ve istikrar ile siyasi birliğin tesisi yönünde kaydedilen gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye olarak Libya'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazası, Libyalı kardeşlerimizin huzur ve refahı önceliğimizdir. Libya'nın demokratik bir geleceğe doğru yol alması da bizi memnun etmektedir. Bu bağlamda, Aralık ayında düzenlenmesi planlanan seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Libyalı kardeşlerimizin hiçbir baskı altında kalmadan sandığa gitmeleri ve hür iradelerinin seçim sonuçlarına yansıması elbette Libya’nın istikbali bakımından bir dönüm noktası olacaktır" değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye'nin, Libya'da seçim hazırlıkları bağlamında ilgili kurumlara gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu bildiren Şentop, Türkiye'nin Libya'ya yönelik her alandaki desteğinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gerek Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleriyle görüşmesinde gerek Milli Birlik Hükumeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile gerçekleştirdikleri Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda en kuvvetli şekilde ifade edildiğini anlattı.

"Firmalarımız, Libya'nın kalkınmasına ve yeniden imarına katkıya hazır"

TBMM Başkanı Şentop, Halid el-Mişri başkanlığındaki Yüksek Devlet Konseyi'nin, Libya Siyasi Anlaşması'nda belirlenen yetki ve sorumlulukları çerçevesinde ilerleyen dönemde de önemli rol oynamaya devam edeceğini düşündüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, Yüksek Devlet Konseyi'nin istişari rolünün dikkate alınması gerektiğini çeşitli vesilelerle muhataplarımızın dikkatine getiriyoruz. Yüksek Devlet Konseyi içinde ikili ilişkilerimizin gündemindeki konuların takibi için tesis edilen komitenin önemli bir işlevi olduğu kanaatindeyiz. Söz konusu komitenin çalışmalarının, sizlerin de gayretleriyle, ilişkilerimizdeki olumlu gündemi ileriye taşımasını temenni ediyoruz. Seçimler bağlamında anayasal sürecin hazırlıkları ve egemen/çatı kuruluşlara yapılacak atamalar çerçevesinde Yüksek Devlet Konseyi ile Temsilciler Meclisi arasındaki iş birliği de ehemmiyet verdiğimiz bir başka husustur. Bu çerçevede Temsilciler Meclisi üyelerinin Milli Birlik Hükümeti'ne güvenoyu vermek için bir araya gelmesi ve Libya'nın selameti için çalışarak ülkenizi seçimlere götürecek hazırlıkları yapması önemlidir. İlerleyen dönemde siyasi desteğimize ilaveten, halklarımız arasındaki kardeşlik bağlarını daha da perçinlemek hedefiyle toplumun temel yapısına dokunan eğitim ve kültür gibi alanlarda iş birliğine odaklanmakta da fayda mülahaza ediyoruz."

Enerji, finans, ulaştırma, altyapı gibi alanlarda iki ülke arasında ciddi bir iş birliği potansiyeli bulunduğuna dikkati çeken Şentop, "Firmalarımız, Libya'nın kalkınmasına ve yeniden imarına katkıya hazırdır. Ağustos 2020'de imzalanan Mutabakat Muhtırası çerçevesinde gerekli adımların atılması firmalarımızın Libya'ya geri dönüşlerini daha da hızlandıracaktır" diye konuştu.

Mustafa Şentop, meşru kurumların yanında durarak ve Libya halkının yaralarını sarmasına katkıda bulunarak kalıcı barış ve istikrar ile refahın teminine yönelik desteklerini sürdürmeye kararlı olduklarını da vurguladı.

"Yakın ve uzak tarih kardeşliğimizi kanıtlar nitelikte"

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı el-Mişri, TBMM Başkanı Şentop'un da işaret ettiği gibi iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi olduğunu belirtti.

Şentop'a, merhum TBMM Başkanı Refik Koraltan tarafından 1954 yılında Libya'ya gönderilen tebrik mesajını çerçevelenmiş olarak sunan Halid el-Mişri, "Bu iki ülke arasındaki kadim ilişkilere dair manevi bir hediyeyi sizlere takdim etmek isterim. Bu mazbata 1952 yılında Libya Meclisi kuruşunda ilk olarak TBMM'nin gönderdiği tebrik mesajıdır" şeklinde konuştu.

İki ülkenin kardeşlik ve dostluğunun altını çizmekten gurur duyduğunu dile getiren Halid el-Mişri, "Türkiye ve Libya arasındaki arasında çok kuvvetli kardeşlik duyguları vardır. Bu mazbatayı almaktan gurur duyuyoruz. Hediyemizi kabulünüz için çok teşekkür ederim. Yakın ve uzak tarih kardeşliğimizi kanıtlar niteliktedir" sözlerini kullandı.

Halid el-Mişri, ülkesinde gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin de "Türkiye Libya'nın yanında yer almasaydı şu an seçimlerden değil Trablus'ta toplu katliamlardan toplu mezarlardan bahsediyor olacaktık. Bu münasebetle yanımızda olduğunuz için müteşekkiriz. Libyalı kardeşleriniz olarak kalkınmamızda yanımızda olmanızı sürdürmenizi arzu ediyor tekrar teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.