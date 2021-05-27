Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 21:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
15 yaşından küçük çocuğu olan kadın mahkumların cezası ertelenecek
[Fotoğraf: AA]
AK Parti'nin hazırladığı "mini infaz" paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme ile 10 yıl ve daha az süreyle hapis cezası alan kadınlar, çocukları 15 yaşına gelene kadar cezaevine girmeyecek.
AK Parti'nin 13 maddelik kanun teklifine göre, cezaevlerinde hükümlülerin ziyaretçileriyle görüşmeleri dinlenebilecek ve kaydedilebilecek.
Teknik altyapının bulunduğu cezaevlerinde hükümlüler elektronik posta alabilecek ve gönderebilecek.
Teklif, 15 yaşından küçük çocuğu olan ve 10 yıldan az hapis cezası alan kadın mahkumların, eşleri ölmüş ya da cezaevindeyse, cezalarının çocukları 15 yaşına ulaşana kadar ertelenmesini öngörüyor.
Ayrıca, düzenleme ile cezaevi nakillerinde, ödeme gücü olmayanların nakil ücretini de devlet karşılayacak.
Teklifin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyor.
Etiketler: TBMM TBMM Komisyonları AK Parti
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