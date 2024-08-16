7 ilde orman yangını

Türkiye'nin farklı kentlerinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün ülke genelinde belli bir seviye üzerinde yaklaşık 47 yangın çıktı. Bunların 30’u kontrol altına alındı, 17’sine müdahalemiz devam ediyor." açıklamalarında bulundu.

Aydın

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Alhisar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri yönlendirildi.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Yamanlar Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam başlayan ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edilen yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangınla mücadele sabaha kadar sürdü.

Gündüz saatlerinde yaklaşık hızı saatte 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle hava araçları bir süre yangına müdahale edemedi. Yangın, kara ekiplerinin müdahalesine rağmen büyük bölümü makilik olan alana yayıldı.

Karşıyaka ilçesine bağlı Doğançay ve Sancaklı Mahalleleri ile Bayraklı ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki bazı evler ile bölgedeki bir hayvan barınağı tahliye edildi. Yangının bulunduğu bölgelere çıkan yollar trafiğe kapatıldı, jandarma ve polis güvenlik önlemi aldı.

Alevler bir süre sonra Örnekköy Sanayi Sitesi'ne kadar ulaştı. Yangın, buradaki geri dönüşüm fabrikası, mermer, kablo, ahşap işletmeler, mobilya atölyesi gibi birçok dükkana sıçradı.

Öğleden sonra rüzgarın şiddetini düşürmesi üzerine hava araçları yeniden çalışmaya başladı. Helikopter ve uçaklar, yoğun olarak alevlerin bulunduğu alana su bırakıyor.

Yangın halen Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanlar ile bazı yerleşim yeri ve sanayi sitesinde sürüyor. Şehrin birçok noktasından yoğun duman görülürken, ormanlık alanlara yakın bölgelerdeki bazı ev ve araçlar, sıçrayan yangın nedeniyle zarar gördü.

Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek veriyor.

"Risk büyük ölçüde azaldı"

İzmir Valisi Süleyman Elban, Karşıyaka'nın Yamanlar Mahallesi’nde başlayan yangının enerjisinin iyice düştüğünü ve riskin büyük ölçüde azaldığını belirterek, "Can kaybı ve yaralımızın olmaması en büyük tesellimizdir." dedi.

Elban, yaptığı yazılı açıklamada, Karşıyaka'daki yangın hakkında, "Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde çıkan yangınının enerjisi iyice düşmüş, risk büyük ölçüde azalmıştır. Can kaybı ve yaralımızın olmaması en büyük tesellimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye, belediyeler aracılığıyla yangına hızlı bir şekilde müdahale edildiğini vurgulayan Elban, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın güvenliği sağlanmıştır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için gerekli tüm tedbirleri almış bulunuyoruz. Bu zorlu süreçte, dayanışma içinde olmanın ve birbirimize destek vermenin önemini bir kez daha görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, bu tür felaketlere karşı daha dikkatli olmaya ve yangın güvenliği konusunda bilinçli davranmaya davet ediyoruz. Bu yoğun mücadelede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını umut ediyorum. Tekraren tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

Ödemiş

Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Pirinççi Mahallesi Güzderesi mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına helikopter ve uçak desteği de sağlandı.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

Bolu

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Yangını söndürme çalışmalarına Bolu ve çevre illerden 10 helikopter, 90 arazöz, 96 araç ve iş makinesi destek veriyor.

Bölgede görev yapan 637 personel ile yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Göynük-Nallıhan kara yolu trafiğe kapatıldı

Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Göynük-Nallıhan kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Göynük ilçesi Bekirfakılar mevkisinde 15 Ağustos Perşembe günü meydana gelen ve devam eden orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı Göynük-Nallıhan yolu trafiğe kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Manisa

Manisa'nın Gördes ilçesinde Boyalı ve Kayacık mahallelerinde çıkan orman yangınlarına da müdahaleler devam ediyor.

Ekipler, havadan ve karadan yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, dün öğle saatlerinde çıkan yangınlara 3 uçak, 9 helikopter, 70 arazöz, 17 su ikmal aracı, 8 dozer ve 6 yer ekibi ile müdahale edilmeye başlanmıştı.

Muğla

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Beçin Çamovası yakınlarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiği ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinden çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Karabük

Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Beydini köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 11 pikap, 4 ilk müdahale aracı ile 81 personel sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Öte yandan yangın nedeniyle oluşan duman, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki şehir merkezinden görüldü.

Mersin

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Ortaören Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.