Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde 7 Kasım 2022’de başlayan kura çekimleri etaplar halinde devam ediyor.

İlk 5 etapta 58 ildeki 139 bin 218 konutun hak sahibi 67 günde noter huzurunda çekilen kuralarla belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 58 ilde kategori bazında 3 bin 116 şehit ailesi ve gazi, 10 bin 764 engelli vatandaş, 32 bin 246 emekli, 55 bin 587 genç ve 37 bin 505 diğer kategorideki vatandaşın asil ve yedek olarak hak sahibi olduğu aktarıldı.

6’ncı etap sosyal konut kura çekilişi 13-22 Ocak 2023 tarihleri arasında 7 ilde 24 bin 636 konut için gerçekleştirilecek.