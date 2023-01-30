Altılı masa, seçim vaatlerini içeren Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni açıkladı. Ankara'da yapılan tanıtım toplantısında ittifakın ortağı 6 partinin genel başkanları hazır bulundu.

Toplantıda, gerçekleştirilecek projeler 9 ana, 75 alt başlıkta sıralandı. Mutabakat metnindeki başlıklar parti kurmayları tarafından açıklandı. Hukuktan eğitime, sosyal politikalardan savunma sanayiine birçok başlıkta seçim vaatleri kamuoyu ile paylaşıldı.

Bazı bakanlıkların yapı ve isimlerinde değişiklik

Altılı masanın hazırladığı metne göre, Cumhurbaşkanı 7 yıl süreyle bir dönem seçilebilecek. Milli Savunma Bakanlığı teşkilat yapısı gözden geçirilecek

Bazı bakanlıkların yapı ve isimlerinde değişikliğe gidecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın adı, “Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı” olarak değiştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölünecek. İklim, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Şehircilik ve Afet Bakanlığı kurulacak.

Hazine ve Maliye de ayrı bakanlıklar olacak. Ticaret Bakanlığı, "Esnaf ve Ticaret Bakanlığı" olarak yapılandırılacak.

Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı kurulacak. Bakan yardımcılıkları kaldırılarak müsteşarlık sistemine dönülecek.

Cumhurbaşkanı adayı 13 Şubat'a kaldı

Toplantıda, ittifakın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu yanıt bulmadı.

Altılı masa, 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapacağı toplantıda cumhurbaşkanı adayını belirleyecek.