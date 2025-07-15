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Gündem
AA 15.07.2025 11:53

64 ilde FETÖ operasyonu: 306 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 günde İstanbul ve İzmir merkezli 64 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlarda 306 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

64 ilde FETÖ operasyonu: 306 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son iki günde İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 64 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar düzenlendiğini aktardı.

Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanların da yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul ve İzmir merkezli Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler, FETÖ terör örgütünün 'Finans yapılanması ve güncel yapılanması' içerisinde faaliyette bulunmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, sözde mağdur ailelere maddi destek sağlamak, örgüt içerisindeki şahısların birlik ve beraberliğini sağlamak amacıyla izdivaç faaliyetlerini devam ettirmek ve örgüte eleman kazandırmaya çalışmak suçlarından aranıyordu."

Bakan Yerlikaya, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

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FETÖ Terörle Mücadele Ali Yerlikaya
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