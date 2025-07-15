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TRT Haber 15.07.2025 08:02

60 ilde FETÖ'ye operasyon: 371 gözaltı kararı

İzmir merkezli 60 ilde FETÖ'nün finans kaynağına yönelik soruşturmada 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

60 ilde FETÖ'ye operasyon: 371 gözaltı kararı

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