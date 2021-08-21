İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Genel Komutanlığınca; “yasa dışı bahis/siber denetim ve kumar/oyun makineleri” suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Uygulamaya ülke genelinde 10 bin 85 ekip, 57 bin 107 personel katıldı. Yasa dışı bahis oynatılan 7 iş yerinde, oynatan 75 şahıs hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem, 91 şahıs hakkında yasa dışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı.

Uygulamada 19 şahıs gözaltına alındı, aranan 388 şahıs yakalandı.

Binlerce iş yeri denetlendi

Kumar/oyun makineleri uygulamasında; 31 bin 752 iş yeri ve 992 dernekte, 47 şahıs gözaltına alındı, aranan 360 şahıs yakalandı. 119 şahıs hakkında adli işlem, 6 bin 913 şahıs hakkında idari işlem uygulandı. 107 umuma açık iş yeri ve derneğe idari işlem yapıldı.

Yapılan uygulamalarda koronavirüs tedbirleri de denetlendi. Tedbirlere uymayan 91 kişiye idari para cezası uygulanırken, 26 kişiye adli işlem yapıldı.

Ayrıca, 6 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı, 26 bin 427 TL para, 3 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 55 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca, 23 adet oyun makinesi, 10 adet tombala makinesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 1355 adet kaçak sigara, çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu, oyun kağıdı ve oyun pulları ele geçirildi.