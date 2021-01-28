KKTC ve Ukrayna'da 2 ayrı foreks şirketi kurduğu öğrenilen Muhammet C, iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle farklı illerde yaşayan bine yakın kişiyi 50 milyon lira dolandırarak, 8 ay önce ortadan kayboldu.

Aydın'da yaşayan 15 kişi de Muhammet C. tarafından dolandırıldıklarını iddia ederek, İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Video çekerek özür diledi

Şikayet üzerine araştırma başlatan polis ekipleri, Muhammet C.'nin geçen aralık ayında para aldığı kişilere WhatsApp'tan video gönderdiğini belirledi.

Muhammet C, videoda, "Başıma gelen bazı sıkıntılardan dolayı sizlerle iletişimimi kesmek zorunda kaldım. Bu süreçte şifrelerin başka kişilerde olduğu bilgileri dolaşmış. Sürecin bu şekilde olmasında ismi anılan kişilerin bir suçu yoktur. İsmi anılan iki kişiden özür dilerim. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

İl il gezerek mağdurları ikna etmeye çalışıyor

Antalya'da yaşayan mağdur Erhan E, il il dolaşıp esnaf, devlet memuru, güvenlik görevlisi, doktor gibi farklı meslek gruplarından mağdurlara ulaşıyor, mağdurları Muhammet C. hakkında suç duyurusunda bulunmaya ikna ediyor.

Muhammet C.'nin geçen yıl haziran ayında telefonlarını kapatıp, ortadan kaybolduğunu öne süren Erhan E, "Mağdurlar olarak Emniyet Müdürlüğü’ne şikayette bulunduk ve yasal süreç de başlayacak. İstanbul'da dava açacağız. Türkiye'nin farklı illerinde ulaştığımız mağdur arkadaşlarımız var. Benim de 336 bin liram dolandırıldı. Yaptığım araştırmalara göre bine yakın mağdur var. Bu mağdurların toplam 50 milyon lira civarında dolandırıldığını biliyoruz" dedi.