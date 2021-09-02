Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CNN Türk'te açıklamalarda bulundu.

Bekir Pakdemirli Türkiye'nin orman yangınlarına karşı verdiği mücadeleyi anlattı. "Çok sayıda yangınla aynı anda mücadele ettik gücümüzü bölmek zorunda kaldık" dedi.

"Ağır şartlar altında mücadelemizi bırakmadık"

Bakan Pakdemirli hava şartlarının da yangınla mücadeleyi zorlaştırdığına dikkat çekti.

"Ormanın yeterli aracı yok mu yeterli insan kaynağı yok mu?' gibi sorular çıkıyor çok sayıda yangınla mücadele ettiğimiz zaman ister istemez ekiplerimiz ve gücünüzü bölmek zorundasınız. Bu gücü böldüğünüz zaman alacağımız netice biraz daha zaman alıyor, zaman zaman bir ara belki bir yere belki 20 helikopter göndermek varken 2 helikopter gönderip 5 saatte söndürmek zorunda kalıyorsunuz. 70 kilometreye varan hatta aşağı rüzgarla karşı karşıya kaldık yine nem yüzde 50'ler civarında. Ağır şartlar altında mücadelemizi bir an bir saniye bile bırakmadık ve mücadeleyi kazandık"

"THK uçaklarının sertifikası yok"

Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının uçabilirlik sertifikası olmadığını ifade eden Bakan Pakdemirli, envantere 5 uçak bir de insanlı keşif uçağı kazandırılacağı bilgisini verdi.

“Bir uçağın uçması için uçabilirlik sertifikasına sahip olması lazım. Uçaklar 2-3 senedir zaten uçabilirlik sertifikası yok bakımları yapılmamış ve bu uçaklar pek de uçabilecek vaziyette değil. 27 ile 34 milyon dolar bir tanesini harcarsanız evet uçura biliyorsunuz zaten neredeyse bir yeni uçak parası vererek o uçaklar uçuyor. Biliyorsunuz bu uçakların en eskisi 69 model en yenisi 84 model. Biz son 2 senedir zaten sıra çalışıyorduk ama bu çalışmayı da özellikle bu yangınlardan sonra çok hızlandırdık. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı envantere uçak kazandırma ile alakalı 5 uçak bir tane de insanlı keşif uçağı kazandırmakla alakalı gerekli bütçeyi tesis etti. Hızlı bir şekilde de önümüzdeki aylarda da bunun ihalesine çıkacağız”