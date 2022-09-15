Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya mesabından geldi.
Bakanlık, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 15, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB pic.twitter.com/UMtDaDyENp
Açıklamada, "En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.
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