Gündem
TRT Haber 09.04.2026 09:28

40 il için "sarı" uyarı: Zirai don ve yağışa dikkat

Bu geceden itibaren İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde beklenen orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski ve güneydoğu kesimlerde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 40 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir'in kuzey kesimleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Doğu Anadolu'nun güneydoğusu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya'nın batı kesimleri, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Ağrı, Muş, Erzurum'un güney kesimleri ve Elazığ çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi sürüyor.

Bu geceden itibaren İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunuyor. Yetkililer, cumartesi gününe kadar devam etmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Hava sıcaklığının, güney ve batı kesimlerde (4 ila 6 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara ile zamanla batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatleri ile gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

