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Gündem
AA 15.03.2024 11:27

31 Mart'ta 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez sandığa gidecek

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanacak.

31 Mart'ta 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez sandığa gidecek

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin Seçim Takvimi'ne göre, seçmen kütükleri, 7 Şubat'ta kesinleştirildi.

YSK, seçimde, kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. YSK'nın verilerine göre, 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 kişi, bu seçimde ilk kez oy kullanacak. Seçmenlerden yüzde 50,59'u kadın, yüzde 49,41'i ise erkeklerden oluşuyor.

28 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde, yurt içindeki seçmen sayısı 60 milyon 771 bin 236 olarak belirlenmişti.

Seçmen listeleri, 23 Mart itibarıyla yeniden gözden geçirilecek

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce 23 Mart 2024 tarihi itibarıyla ölen, vatandaşlıktan çıkan, askere alınan, hüküm giyen ve kısıtlanan seçmenlere, sandık seçmen listelerinde "oy kullanamaz" şerhi verilecek.

Bu kapsamda, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, 23 Mart'ta, ölen seçmenler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanlara ait bilgiler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, kısıtlılık kararı kesinleşmiş seçmenlere ait bilgiler ile taksirli suçlar dışında ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanların bilgileri Adalet Bakanlığından alınacak.

Ayrıca silahaltında bulunanlara ait bilgiler Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden alınarak sandık seçmen listelerinde "oy kullanamaz" şerhi verilmesi için gerekli işlemler yapılacak.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

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