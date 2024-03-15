Duman 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 15.03.2024 10:58

3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

3 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek. "

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı Son Dakika Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 142 sözleşmeli personel alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:11
İsrailli yetkililerin nefret söylemi Gazze'de soykırımı teşvik ediyor
10:59
Çin Merkez Bankası, politika faizini sabit tuttu
10:49
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
11:05
Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı
10:44
Bakan Kacır: 80 binden fazla mühendis, teknisyen milli projelere omuz veriyor
10:44
İzmir'de "Mahzen-9" operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı
Kızılkule güzelliği ve heybetiyle hayran bırakıyor
Kızılkule güzelliği ve heybetiyle hayran bırakıyor
FOTO FOKUS
Suriye'deki savaş 13'üncü yılını geride bıraktı
Suriye'deki savaş 13'üncü yılını geride bıraktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ