30 Ağustos Zafer Bayramı yurtta coşkuyla kutlandı

Yurdun dört bir yanında 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü bir dizi etkinlik ve törenlerle kutlandı.

İzmir'de valilik tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi..

Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında konser verildi.

Konak Atatürk Meydanı'ndaki konserde "İzmir'in Kavakları", "Bu Bayrak", "Hoş Gelişler Ola", "Biz Atatürk Gençleriyiz" ve "İzmir Marşı" seslendirdi.

Meydanı dolduran vatandaşlar, marş ve türkülere eşlik etti. Bazı vatandaşlar, konseri cep telefonlarıyla kayda aldı.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı yapıldı.

Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan grup, bando takımının marşları eşliğinde Şehit Pamir Caddesi'nden Kaymakamlık binasına yürüdü.

Yürüyüş, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Diyarbakır

Diyarbakır Valiliğince, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Yeni Orduevi bahçesinde gerçekleştirilen programda, Vali Murat Zorluoğlu ve 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin davetlileri karşılayarak bayramlarını kutladı.

Trabzon

Trabzon'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı yapıldı.

Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan grup, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın marşları eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'nden Atatürk Alanı'na yürüdü.

Gaziantep

Gaziantep ve Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Şehitkamil ilçesindeki etkinlik için Oyuncakistan Parkı'nda toplananlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Korupark'a kadar yürüdü.

Yürüyüşte, 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Korupark'ta bir araya gelen vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Daha sonra Fatih Joker ve Orkestrası, park içerisinde kurulan stantta konser verdi. Vatandaşlar da konsere Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Açıkgöz, AA muhabirine, her yıl geleneksel hale getirdikleri bayraklı yürüyüşü bu yıl da yaptıklarını belirterek, "30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan dolayı bir aradayız. Mutluyuz. Gururluyuz. Katılımın bir yıl sonra daha da fazla olacağına inanıyorum. Bugün yaklaşık bin kişi Türk bayraklarıyla yürüyüş yapıyoruz." dedi.

Kilis

Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Hacı Mustafa Cümbüş Camisi önünde toplananlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Meydandaki Atatürk Anıtı önünde meşale ateşi yakıldı.

Etkinlik, havai fişek gösterisi ile sona erdi.

Yürüyüşe, Vali Tahir Şahin, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.