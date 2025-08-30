Açık 23.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 30.08.2025 21:23

Emine Erdoğan: Zaferin ruhu, milletimizin yüreğinde ilelebet yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını belirterek, "Bu eşsiz zaferin ruhu milletimizin yüreğinde ilelebet yaşayacaktır." dedi.

Emine Erdoğan: Zaferin ruhu, milletimizin yüreğinde ilelebet yaşayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Külliye'de gerçekleşen özel konsere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, "Milletin Evi'nde, 30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünü '30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri' ile büyük bir coşku ve gururla kutladık. Yürekten inanıyorum ki, bu eşsiz zaferin ruhu, milletimizin yüreğinde ilelebet yaşayacak, birlik ve beraberliğimiz daima yol gösterici olacaktır." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan: Zaferin ruhu, milletimizin yüreğinde ilelebet yaşayacak

ETİKETLER
30 Ağustos Zafer Bayramı Emine Erdoğan Konser
Sıradaki Haber
Zaferin 103. yıl dönümünde SOLOTÜRK'ten saygı uçuşu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:20
30 Ağustos Zafer Bayramı yurtta coşkuyla kutlandı
21:40
İzmir'de 32 saatlik su kesintisi
21:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'e gitti
20:52
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 58 kişi hayatını kaybetti
20:49
Hamas: İsrail, Gazze'de sivilleri tahliye etmeye zorluyor
21:13
Denizli'deki orman yangını rüzgarla yayıldı
Zaferin 103. yıl dönümünde SOLOTÜRK'ten saygı uçuşu
Zaferin 103. yıl dönümünde SOLOTÜRK'ten saygı uçuşu
FOTO FOKUS
Bakan Kacır'dan TRT Haber'e özel açıklama: Türkiye 2027 başında bayrağını Ay'a taşıyan bir ülke olacak
Bakan Kacır'dan TRT Haber'e özel açıklama: Türkiye 2027 başında bayrağını Ay'a taşıyan bir ülke olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ