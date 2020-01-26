Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlar, bölücü terör örgütü PKK/KCK'da çözülmeyi hızlandırdı.

Operasyonlara ailelerin desteğiyle yürütülen ikna çalışmalarının da eklenmesiyle terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

Yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 15 oldu

Bu kapsamda, PKK/KCK terör örgütüne mensup 2'si Emniyet Genel Müdürlüğünün yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, 1'i de örgütten kaçan olmak üzere 3 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylece yılbaşından bugüne kadar terör örgütünden ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 15'e yükseldi.