Elazığ'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, son duruma ilişkin bilgileri paylaştı.

"Enkaz altında kalan 2 vatandaş ile iletişim kuruldu"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremde enkaz altında kalan 2 vatandaş ile iletişim kurulduğunu söyleyerek, göçükten çıkarılan toplam kişi sayısının 44 olduğunu aktardı.

Bakan Soylu, "15 bini aşkın vatandaşımız kapalı spor salonları, misafirhaneler, üniversite yerleşkelerinde misafir ediliyorlar, 5 bine yakın çadırımız kuruldu" dedi.

Bazı aileler geceyi camilerde geçiriyor

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası konutları güvenli olmadığı için dışarıda kalan veya artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine girmeyen bazı aileler camilerde kalıyor.

Üniversite Mahallesi Veyselkarani Camii'nde yerleşen onlarca aile bekleyişlerini sürdürüyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Elazığ ve Malatya'da depremde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilirler." ifadelerini kullanmıştı.

"Hastanelerimizde serviste yatan 153 hastamız var"

Depremde 29 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an Elazığ'da hastanelerimizde serviste yatan 153, yoğun bakımlarda takip edilen 32 hastamız var. Bu serviste ve yoğun bakımda yatan hastaların içinde durumu kritik, ciddi olan bir hastanın olmaması bizim için büyük teselli." ifadelerini kullandı.

24 saat sonra enkazdan sağ kurtarılan 2,5 yaşındaki çocuğun durumuyla ilgili bilgi veren Bakan Koca, "Çocuğumuzun hastaneye nakli yapıldı. Genel durumu son derece iyi. Sadece alt ekstremitelerde ezilme dışında herhangi bir sorunun olmadığını söyleyebilirim." diye konuştu.

"Hassas bir yöntemle anneyi kurtarma çalışması içindeler"

Enkaz altındaki çocuğun annesinin sağ olduğunu belirterek, "Annesi 4 kat altta, sağlık ekipleri ulaşarak serum taktı. Temennimiz annesini kurtarmak" diye konuştu.Koca, babanın ise yaşamını yitirdiğini aktardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Enkazdan çıkarılan 2,5 yaşındaki çocuğun durumu iyi. Annesi 4 kat altta sağlık ekipleri ulaşarak serum taktı.https://t.co/YP8Bbp7qW9 pic.twitter.com/uCVKyXqlWa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 25, 2020

Fahrettin Koca, hayatını kaybeden babanın eşinin üzerine kapanması sebebiyle çok hassas bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle vital bulgular açısından tansiyon, oksijen bulguları açısından genel durumunun son derece iyi olduğunu, iletişim kurulduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarımız anneye damar yolu açılarak serum taktılar. Damar yolundan da besleme ve birtakım ilaçları verme noktasına kadar geldiler. Önümüzdeki birkaç saat içerisinde temennimiz anneyi de sağ salim kurtarabilmek."

"Enkazdan kurtarılan 2,5 yaşındaki çocuğun sağlık durumu iyi"

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Koca, "Kızılay, AFAD ve diğer kuruluşlarla birlikte UMKE ve 112 Acil Sağlık ekibimizin de yoğun bir gayretle çalıştığını görüyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." şeklinde konuştu.

Koca, aileden abinin durumunun sorulması üzerine ise henüz onunla ilgili kendilerine ulaşan bir bilgi olmadığını kaydetti.

"Riskli binaların yıkımlarını gerçekleştireceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yarın sabah itibarıyla binaların hasar tespitlerini yapacağız, riskli binaların yıkımlarını gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.