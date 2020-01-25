Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Elazığ depreminde zarar gören esnaf ve sanatkarlarla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Pekcan'ın Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada "Deprem sebebiyle Elazığ ve Malatya’da zarar gördüğü tespit edilen esnaf ve sanatkarımızın kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizleri TESKOMB tarafından ödenecektir." dedi.

Deprem sebebiyle Elazığ ve Malatya’da zarar gördüğü tespit edilen esnaf ve sanatkarımızın kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizleri TESKOMB tarafından ödenecektir. #DevletMilletininYanında — Ruhsar Pekcan (@pekcan) January 25, 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı da deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi borçlarının 3 ay süreyle uzatıldığını açıklamıştı.