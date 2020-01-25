CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili TRT Haber'e konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Böyle acı günlerde, hepimiz tasada ve kıvançta beraberiz." diyerek, hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti:

"Anadolu'nun pek çok yerinde deprem riski olduğunu kabul etmek gerekiyor. Böyle acı günlerde hepimiz tasada ve kıvançta beraberiz. Türkiye'nin her tarafından insanlar yardım ediyorlar. Ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyoruz. Elazığlılara ve Malatyalılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah Türkiye bir daha bu tür felaketlerle karşı karşıya kalmaz."