Gündem
TRT Haber 07.01.2026 13:40

3 isim daha AK Parti'ye katıldı

AK Parti TBMM Grup Toplantısında 3 isim daha AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İsa Mesih Şahin, Hasan Ufuk Çakır ve İrfan Karatutlu'ya rozetlerini taktı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına katıldı.

Grup toplantısında konuşan Erdoğan, AK Parti'ye gönül veren 11 milyon 543 bin 301 üyeye teşekkür ederek, "AK Parti'miz 11 milyon 543 bin 301 üye sayısıyla zirvedeki yerini 2025 yılında da korudu. İkinci sırada yer alan ana muhalefet partisine bu sene de fark attık. CHP ile aramızdaki üye sayısı farkı 9,6 milyondan fazladır. Öncelikle AK Parti'ye gönül veren 11 milyon 543 bin 301 üyemizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu başarıda emeği geçen teşkilatımızın tüm mensuplarını canıgönülden tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Üyelerimizden ve teşkilatımız mensuplarından ebediyete irtihal edenlere de Cenabıhak'tan rahmet diliyorum" dedi.

 

 

"Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır"

Grup Toplantısında 3 isim daha AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsa Mesih Şahin, Hasan Ufuk Çakır ve İrfan Karatutlu'ya rozetlerini taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Daima da açık olacaktır. İnşallah bundan sonra da saflarımızı sıklaştırarak, birbirimize kenetlenerek AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenerek yola kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

 

AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
