Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 ülkemiz için reform yılı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Konuşmasına, AK Parti ailesinin her geçen gün güçlenerek saflarını genişlettiğini ifade ederek başlayan Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan güncel siyasi parti üye sayılarına dikkat çekerek, AK Parti’nin açık ara farkla birinci sıradaki yerini tahkim ettiğini belirtti.

"Ana muhalefet ile fark 9,6 milyonu aştı"

Partisinin üye sayısının 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını açıklayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu;

AK Partimiz zirvedeki yerini 2025 yılında da korudu. İkinci sırada yer alan ana muhalefet partisine bu sene de fark attık. CHP ile aramızdaki üye sayısı farkı 9,6 milyondan fazladır. Öncelikle AK Parti'ye gönül veren 11 milyon 543 bin 301 üyemizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu başarıda emeği geçen teşkilatımızın tüm mensuplarını can-ı gönülden tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat bünyesinde görev yapmış ve ebediyete irtihal etmiş üyelere de Allah'tan rahmet diledi.

Yeni milletvekili katılımları

AK Parti’nin yeni katılımlarla büyümeye devam edeceğinin altını çizen Erdoğan, "Birazdan rozetlerini takarak muhabbetle bağrımıza basacağımız milletvekillerimize aramıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Daima da açık olacaktır. İnşallah bundan sonra da saflarımızı sıklaştırarak, birbirimize kenetlenerek AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenerek yola kararlılıkla devam edeceğiz. Üstat Necip Fazıl’ın siyasette pusulamız olan şu anlamlı sözlerini AK kadrolar olarak her daim aklımızda tutacağız. Ne diyordu o büyük şair? 'Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım.'

"Tüm Türkiye’ye aşkla hizmet ettik"

Evet, işte biz de insanımıza olan şükran borcumuzu daha fazla çalışarak, daha fazla hizmet ve eser üreterek, daha fazla koşturarak ödeyeceğiz. Nitekim bunu yapmanın samimi çabası içindeyiz. Geride bıraktığımız 2025 yılında son 23 yıldır olduğu gibi yine gece gündüz demeden milletimiz için ter döktük. Muhalefetin sokak nümayişlerinden başka icraatının olmadığı bir dönemde biz, 'Aşkla çalışan yorulmaz' düsturuyla tüm Türkiye’ye aşkla hizmet ettik.

İnşallah birazdan bunların icmalini ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizle paylaşacağız. Yani CHP’nin başındaki zatı ve yönettikleri belediyelerde de tembelliklerinden dolayı vatandaşa kan kusturan şürekasını umursamayacak, bunların artık kabak tadı veren ucuz sataşmalarını kale almayacak, biz işimize bakacağız. Bugün de polemik yapmadan, laf kalabalığına, laf cambazlığına hiç mi hiç tevessül etmeden yine eserlerimizle, yine hizmetlerimizle konuşacağız.

Ben 2025 yılı karnemize geçmeden önce büyük umutlarla karşıladığımız 2026 senesinin siz milletvekillerimizle birlikte tüm teşkilatımız için, tüm milletimiz ve insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisimize, bu çatı altında ülkeye hizmet eden bütün milletvekillerine ve meclis personelimize yeni yılda başarılar ve kolaylıklar diliyorum.

"Türkiye’nin çıkarlarına zerre miskal halel getirmedik"

Bölgesel ve küresel gelişmeler bağlamında oldukça yoğun geçen bir seneyi daha geride bıraktık. Krizin, çatışmanın, savaşın, dünyanın birçok yerinde gerilimin eksik olmadığı 2025 yılında hamdolsun milletin emanetine en güzel şekilde biz sahip çıktık. Yönetmek zorunda kaldığımız hassas süreçlerin hiçbirinde memnuniyetle ifade etmek isterim ki Türkiye’nin çıkarlarına zerre miskal halel getirmedik.

"İçeride ve dışarıda çok başarılı bir sınav verdik"

Beşinci yılına girecek Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Gazze soykırımına; komşumuz İran'a düzenlenen saldırılardan Sudan'daki insani felakete; Amerika ve Avrupa ile ilişkilerimizden Türk dünyasıyla güçlenen iş birliğimize; Katar'a yapılan operasyonda aldığımız tavra; terörsüz Türkiye çalışmalarından 19 Mart sonrası sokaklarımızın terörize edildiği nümayişlere kadar her alanda içeride ve dışarıda çok başarılı bir sınav verdik. Türkiye'nin selametini, milletimizin geleceğini her zaman ön planda tuttuk. Yıl boyunca karşılaştığımız onca sınamaya, onca sıkıntıya rağmen AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizin başını yere eğdirmedik. Her zaman Türkiye'nin, Türk milletinin büyüklüğüne, şanına, saygınlığına, itibarına uygun şekilde hareket ettik.

"Bize duyulan güveni boşa çıkarmadık"

2025 yılında birinci önceliğimiz deprem bölgesinin ihyasıydı. 455 bin afet konutunun kurasını yıl bitmeden çekerek depremzede kardeşlerimize verdiğimiz sözleri tutmanın kıvancını yaşadık. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki bize duyulan güveni boşa çıkarmadık. Kardeşlerim; bakın biz sadece ev, iş yeri, konut yapmadık; deprem bölgesinde aynı zamanda umutları da inşa ettik. Teslim ettiğimiz yuvalarımız hak sahiplerine hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Deprem bölgesindeki kalan çalışmalarımızı yeni yılda da aynı tempoda sürdüreceğiz.

Yine bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde müzakere edilerek karara bağlanan, yılbaşı itibarıyla da yürürlüğe giren Merkezi Yönetim Bütçemizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yaklaşık 19 trilyon liraya baliğ 2026 bütçesini; daha önceki 23 bütçemiz gibi 86 milyonun refahını artırmayı amaçlayan, kalkınmayı önceleyen, insan merkezli üretim ve ihracat ekonomisi eksenli bir tasavvurla hazırladık. Sizlerin şahsında bütçe maratonu boyunca muhalefetin tahriklerine rağmen takdire şayan bir özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımızı, Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi grubunu, kabine üyelerimizi ve bürokratlarımızı yürekten tebrik ediyorum.

"Hayata dokunan reformları milletimizle buluşturacağız"

Gerçekten büyük bir emeğin ürünü olan bütçemizi tavizsiz uygulayarak ekonomideki hedeflerimize ulaşacağız. Daha önce de ifade ettim; 2026 senesi ülkemiz için, unutmayın, bir reform yılı olacak. Büyük kongremizde genel çerçevesini açıkladığımız Türkiye Yüzyılı reform programımızı Meclisimizin de desteğiyle inşallah hayata geçireceğiz. Bunun dışında çocuklarımızın dijital tehditlerden korunmasından sosyal yardım sistemimizin yeniden gözden geçirilmesine kadar geniş bir yelpazede insanımızın hayatına dokunan reformları milletimizle buluşturacağız.

"Bölüşüm kavgasının tam ortasındayız"

Bakın burada şunu da vurgulamak durumundayım: Dünyanın ve bölgemizin hangi ciddi tehditlerle yüzleştiğini hepimiz takip ediyoruz. Küresel ekonomi, değerli metaller üzerinden yürüyeceği ve çok can yakacağı anlaşılan yeni bir muharebenin hızla içine sürükleniyor. Enerji kaynaklarını elde etme uğruna, ticaret yollarını elde etme uğruna yeni bir paylaşım rekabetinin, hem de çok agresif bir şekilde yaşanacağı görülüyor. Batı dünyası yıllardır başka ülkeleri tehdit ve tedip etmek için kullandığı tüm argümanlarını tek tek kaybediyor. Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız. Dalga boyu giderek artan bu küresel fırtınadan Türkiye'yi sahili selamete ulaştıracak olan kadro bellidir. Bu kadronun adı da AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Güçlü Türkiye'nin güvencesi güçlü bir AK Parti, güçlü bir Cumhur İttifakı'dır. Emperyalist oyunları bozacak olan irade, tecrübe ve cesaret işte bu kadroda, bu ittifakta ziyadesiyle mevcuttur. Dolayısıyla ne yapacaksak şahsımız için değil, tüm Türkiye için yapacağız.

"Beceriksizler haftalardır Ankara'mıza su veremiyor"

Bunu seçim zamanı meydanlarda vatandaşı vaat yağmuruna tutup bugün başkent Ankara’ya haftalardır su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmamak için yapacağız. Bunu doymak bilmez ihtirasları için belediyeleri arpalığa çevirenlerin mağdur ettiği milyonlarca vatandaşımız için yapacağız. Bunu maaş ödeyemez hale getirdikleri belediye bütçeleriyle tropik adalarda keyif çatan aymazların bir daha şehirlerimize musallat olmaması için yapacağız. Bunu yabancılara ülkelerini şikayet etmeyi maharet zanneden kalitesi ve kalibresi düşük siyasetçileri tarihin tozlu raflarına göndermek için yapacağız. Bunu seviyesiz fotoğraflar üzerinden ağababaları adına güya bize mesaj verdiğini düşünen şuursuzları sandığa gömmek için yapacağız. Bunu aynı zamanda Türkiye'nin ismini duyunca gözleri umutla parlayan mazlum ve mağdurların huzuru, refahı, güvenliği için yapacağız. Bunu istikbalimizin teminatı olan sevgili gençlerimizin daha müreffeh ve muteber bir ülkede yaşamaları için yapacağız. Bunu 86 milyon için, yurt dışındaki 7 milyonu aşkın kardeşimiz için, gönül ve kültür coğrafyamızdaki yüz milyonlarca dostumuz için yapacağız. Hepsinden öte bunu Türkiye Yüzyılı'nın tüm unsurlarıyla gerçeğe dönüşmesi için yapacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın tökezlemesini bekleyenleri yine hüsrana uğratacağız.

"İnsanımıza Kerbela'yı yaşatanlar gibi olmadık"

Gerek bu muhteşem salonda gerek ekranları başında bizi izleyenlere sesleniyorum. Halka hesap vermek demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır. Biz yalnızca sandıkta değil, farklı zeminlerde milletimize hesap vermeyi prensip haline getirmiş bir kadroyuz. İl, ilçe ziyaretlerimizde, kabine sonrası hitabımızda, grup toplantılarımızda hem hayallerimizi ve hedeflerimizi paylaştık hem de bunların ne kadarını gerçekleştirdiğimizi milletimize tek tek anlattık. Biz kendimize inanıyoruz, kendimize güveniyoruz ve milletimize verdiğimiz sözün arkasında, yanında durduğumuza, duracağımıza inanıyoruz. Meydanlarda hayal satıp, bol keseden vaat dağıtıp, 2026 Türkiyesinde kış mevsiminde milyonlarca insanımıza Kerbela'yı yaşatanlar gibi olmadık. Yerine getiremeyeceğimiz sözleri halkımıza vaat olarak vermedik. Şayet söz verdiysek bu sefer de onu tutmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik.

2025 yılında neler yaptığımızı özetin özeti mahiyetinde kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum;

Adalette, yargı reformu stratejimiz kapsamında 10. ve 11. yargı paketlerimiz yasalaşarak yürürlüğe girdi. 2025 yılında 997 hakim ve savcı yardımcısı atadık. Ayrıca mesleğe kabulü yapılan 2.432 hakim ve savcı adayı kura çekerek görevlerine başladı. 2.589’u adliye hizmetlerinde ve 3.655’i ceza infaz kurumlarında olmak üzere toplam 6.244 personelin atamasını yaptık. Farklı illerimizde 11 adli hizmet binasını hizmete sunduk. 2025 yılında kurulan ilk derece mahkemesi ve istinaf dairesi sayısı 766’dır. Antalya, Diyarbakır ve Kayseri ile birlikte bölge idare mahkemelerimizin sayısını 12’ye çıkardık.

Eğitimde, 2025 yılı içerisinde 9.324 derslik inşa ettik. Türkiye’nin en büyük lise yerleşkesi olan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi’ni ülkemize kazandırdık. 1.381’i engelli kardeşimiz olmak üzere toplam 16.381 öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturduk. Öğretmen istihdamında köklü bir değişikliğe giderek Milli Eğitim Akademisi’ni kurduk. Bir başka çarpıcı rakam; toplam 228 milyon kitabı ücretsiz olarak öğrencilerimize dağıttık. İlköğretim ve ortaöğretimde 346.614 öğrenciye burs veriyoruz. Pansiyonlarda ise 243.652 öğrencimizi en güzel şekilde misafir ediyoruz. Öğrencilerimiz 2025 yılında katıldıkları uluslararası yarışmalarda spor, bilim ve teknoloji branşlarında 272 madalya kazandı.

Sağlıkta, 2025’in ilk 11 ayında muayene sayısı 1 milyar 24 milyonun üzerine çıktı. 16 milyon 253 bin ameliyat ve cerrahi işlem gerçekleştirdik. Aile sağlığı merkezlerimizde 421 milyon vatandaşımıza hizmet verdik. Ülkemiz genelinde 302 yeni aile sağlığı merkezi açtık. 9.718’i uzman hekim olmak üzere toplam 64.344 sağlık personeli istihdam ettik. 4 milyon 203 bin ziyaret ile evde sağlık hizmeti sunduk. Aynı şekilde 856 ambulansı hizmete alarak ambulans sayımızı 6.308’e çıkardık. 76 acil yardım istasyonunun hizmete girmesiyle bunların sayısını da 3.574’e yükselttik. Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden 2025 yılında günlük verilen ortalama randevu sayısı 1,7 milyonu buldu. Üreten sağlık modelimizle stratejik önemi haiz 41 adet yerli ürün geliştirme projesini başlattık.

Çevre ve şehircilikte, 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilimizde 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamladık. Yerinde dönüşüm ile 121 bin bağımsız bölümün inşasına destek verdik. Ev Sahibi Türkiye sloganıyla 81 ilimizde 500 bin sosyal konut yapacağımız Yüzyılın Konut Projesini başlattık. Türkiye'nin ilk İklim Kanunu yürürlüğe girdi. COP31 Taraflar Konferansı'nın Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında yapılmasına hak kazandık. Sıfır Atık ile geri kazanım oranını yüzde 36'ya çıkardık. Depozito Yönetim Sistemi'ni 7 bölgeye yaydık. Türkiye genelinde yapımı tamamlanan Millet Bahçesi sayısını 38 milyon 696 bin metrekare alanda 314'e yükselttik. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni hizmete sunduk. Geçtiğimiz yıl ulaştırmada 308 kilometre bölünmüş yol, 17 kilometre köprü ve viyadük, 57 kilometre tünel inşa ettik. Yurt dışı uçuş noktası sayısına 6 yeni destinasyon daha ekledik. Üçlü bağımsız pist operasyonunu hayata geçirerek İstanbul'un küresel havacılıktaki konumunu pekiştirdik. Aydın-Denizli otoyolunu hizmete açtık. Antalya Havalimanı genişletme projemizi ve yeni terminal binamızın açılışını yaptık. İlk milli banliyö tren setimizin teslimini gerçekleştirdik. Deniz ticaret filomuzu dünyada ilk 10'a yükselttik. Yerli ve milli 5G'nin ihalesini yaptık.

Tarım ve hayvancılıkta, tarım sektörüne doğrudan ve dolaylı olarak 706 milyar lira destek verdik. 65 ilde 16 üründe hasara yol açan zirai dondan etkilenen üreticilere 47 milyar lira destek ve hasar tazminatı ödedik. Su ve sulama yatırımları alanında; 22 baraj, 7 gölet ve bent, 3 yer altı barajı, 70 sulama tesisi, 8 toplulaştırma projesi, 12 içme suyu ve atık su tesisi, 193 taşkın tesisi ve 6 hidroelektrik santrali olmak üzere toplam 321 tesisi tamamladık. Tarımsal kuraklıkla mücadele stratejisi eylem planını hayata geçirdik. Depremden etkilenen 11 ilimiz için 11 milyar lira finansman sağladık. 2025 yılında toplamda 517 milyon fidanı toprakla buluşturduk.

Enerjide, Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Karadeniz'deki Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti. Gabar'da günlük petrol üretimimizi 70 bin varilden 81 bin varile yükselttik. Yurt içi ve yurt dışında günlük petrol üretimi ise 180 bin varil oldu. Yerli ve milli iki yeni sondaj kulesi; Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu, Şırnak'taki sahalarda sondaja başladı. Yeni sondaj gemilerimiz Çağrı Bey ve Yıldırım'ın da eklenmesiyle dünyanın 4. büyük filosuna sahip olduk. Ülkemizin enerji arz güvenliğini garanti altına almak amacıyla toplam 155 milyar metreküplük sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşmaları imzaladık. Türkiye-Suriye doğal gaz boru hattında 2 Ağustos’ta gaz akışını sağladık. 5 Mart’ta Nahçıvan’a Türkiye üzerinden kesintisiz doğal gaz sevkiyatını başlattık.

Gençlik ve sporda, ülkemiz genelinde 103 adet gençlik ve spor tesisimizin yapımını tamamlayarak hizmete açtık. Başvuran öğrencilerimizin yüzde 97’sini devlet yurtlarımıza başarıyla yerleştirdik. 2025 yılında yurt yatak kapasitemizi 1 milyon 3 bin 259’a ulaştırdık. Üniversite öğrenci toplulukları programıyla 4444 projeye yaklaşık 340 milyon liralık destek verdik. Şurası da çok dikkat çekicidir: Bu destekten 1 milyon 155 bin gencimiz doğrudan istifade etti. 2025 yılında lisanslı sporcu sayımız 20 milyona ulaştı. Milli sporcularımız katıldıkları uluslararası müsabakalarda 2518 altın, 2301 gümüş, 2655 bronz olmak üzere toplam 7474 madalya kazandı. Ayrıca 1 milyon 36 bin öğrencimizin sportif test tarama ve ölçümlerini gerçekleştirdik.

Aile ve Sosyal Politikalarda, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında aileyi güçlendiren 19 bin faaliyetin düzenlenmesine öncülük ettik. Doğum ve çocuk destek sistemini güncelledik. İlk çocuk için doğum yardımını 5 bin liraya, yeni sisteme göre ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5000 lira veriyoruz. Aile yılında 721 bin 396 çocuk için 8,7 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik. Çevrim içi programlarda çocuklarımızın güvenliğini ve mahremiyetini korumak için Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladık. Şu rakam da önemli: Evde bakım yardımı kapsamında 63 milyar liralık ödeme yaptık. Evde bakım yardımıyla 517 bin 103 vatandaşımıza sahip çıkıyoruz. 1317 yeni atamayla kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısını toplamda 51 bin 947'ye yükselttik.

Savunma sanayiinde, Stratejik hamlelerimiz tüm dünya tarafından 2025 yılında da gıptayla takip edildi. Çabalarımız sayesinde ihracatımız 10 milyar dolar sınırını aştı. Milli jet eğitim uçağımız Hürjet için İspanya ile 30 adetlik satış anlaşması imzaladık. Ana muharebe tankımız Altay’ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk teslimatı yapıldı. ROKETSAN’ın geliştirdiği Tayfun balistik füzemiz hedefi başarıyla vurdu. Çelik Kubbe projemizde 47 hava savunma bileşeninin sistem teslimatlarını gerçekleştirdik. Milli Muharip Uçağımız KAAN için Endonezya ile ihracat ve stratejik iş birliği anlaşması imzalandı.

İlk yerli milli haberleşme uydumuz Türksat 6A test süreçlerini başarıyla tamamlayarak hizmete girdi. Milli denizaltımız MİLDEN’in ilk test bloğunun inşasına başladık. MİLGEM 8. gemimiz TCG İçel ile TCG Murat Reis denizaltımızı mavi sularla buluşturduk. TCG Hızır Reis hizmete girdi. Yeni tip çıkarma gemimiz Ç-159 teslim edildi. ULAK silahlı insansız deniz aracımız envantere alındı. Delta V'nin geliştirdiği hibrit roket sistemi 200 kilometrenin üzerinde irtifaya ulaşarak Türkiye'nin uzay teknolojilerinde yeni bir rekora imza attı.

Şurası bir başka gurur kaynağımızdır: İnsansız savaş uçağımız KIZILELMA, ASELSAN'ın geliştirdiği AESA radar ve TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği GÖKHAN füzemizle hedef uçağı başarıyla vurdu. Bunu dünyada ilk gerçekleştiren ülke Türkiye oldu.

Sanayi ve teknolojide, son bir yılda yaklaşık 1,3 trilyon lira tutarında, 152 bin ilave istihdam sağlayarak 7 bin 249 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. Yeni teknoloji girişimleri için 8 teknopark ve 7 girişim ofisi kurduk. Son bir yılda 5 organize sanayi bölgesi, 8 endüstri bölgesi ve 8 sanayi alanı ilan ettik.

Bölge Kalkınma İdarelerimiz ile 281 projeye 2,4 milyar lira, Kalkınma Ajansları ile 606 projeye 780 milyon lira, KOSGEB eliyle 54 bin KOBİ'mize 35 milyar lira kaynak sağladık. TÜBİTAK tarafından 190 üniversite ve 3.100 firmanın 10.774 projesine toplam 14,4 milyar liralık destek verdik. Bugüne kadar 87 binden fazla Togg yollarımızla buluştu. Togg'un sedan modeli T10F'in üretimi başladı.

İçişleri'nde, her türlü suç örgütü ve çeteyle mücadelemizi tavizsiz bir şekilde devam ettiriyoruz. Emniyet birimlerimiz fedakarca çalışarak 24'ü uluslararası, 81'i ulusal, 143'ü bölgesel ve 403'ü yerel olmak üzere toplam 651 organize suç örgütü çökertildi. 58 ülkede kırmızı bülten ile aranan 385 suçluyu yakalayıp ülkemize iadesini sağlarken, 51 ülkeden 559 yabancı şahsı da ülkelerine iade ettik. Uyuşturucu ile mücadelede 43 bin 524 şahıs tutuklandı. 49,8 ton uyuşturucu madde ile 139 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Asayişte, kişilere karşı suçlarda yüzde 14, mal varlığına karşı suçlarda ise yüzde 48 azalma oldu. Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 99,2'ye, mal varlığına karşı suçlarda yüzde itibarıyla 93,3'e ulaştı. 14 bin 317'si hizmet aracı, 580'i motosiklet, 65'i zırhlı araç, 795'i hava aracı, 73'ü yüzer araç olmak üzere toplam 15 bin 830 aracı kolluk teşkilatımıza kazandırdık. AFAD, 2025 yılında ülkemizden 6 adet iyilik gemisi seferiyle toplamda 674 tır insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırdı. 4 bin 567 insan kaçakçılığı organizatörü tutuklandı. 114 bin illegal göçmen sınır dışı edildi. Son bir yıl içinde gönüllü, güvenli, onurlu bir şekilde 600 bine aşkın Suriyeli kardeşimiz anavatanlarına döndü.

Ticarette, 2025 yılında 273,4 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin yıllık mal ihracat rekorunu kırdık. Mal ve hizmet ihracatçılarımıza 33 milyar liralık kaynak tahsis ettik. 2026 yılında ise ayırdığımız desteği 45 milyar liraya yükselttik. Esnaf ve sanatkarlarımıza 176 milyar lirayı bulan indirimli finansman desteği verdik. Ayrıca işletme kredisi üst limitini 1 milyon liraya, yatırım kredisi üst limitini ise 2,5 milyon liraya çıkardık. Bölgemizdeki krizlere ve çatışmalara rağmen Türk ekonomisi 2025'te de büyümesini sürdürdü. Yılın ilk 9 ayında yüzde 3,7 oranında büyüdük. OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ekonomi olduk. Milli gelirimiz yıllık bazda ilk kez 1,5 trilyon doları aştı. Yatırım taahhütlü avans kredisi programının büyüklüğünü 500 milyar liraya çıkardık. Enflasyonla mücadelede 2025 yılını %30,89 oranıyla kapatarak önemli bir mesafe kat ettik. Cari fiyatlarla 3,6 trilyon lirayı bulan deprem harcamalarına rağmen bütçe açığımızın milli gelire oranı azalmaya devam etti. Ülkemizin risk primi son 7,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Merkez Bankamızın brüt rezervleri 193 milyar doların üzerine çıktı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlikte, 2025 yılında toplam 1 milyon 479 bin kişinin işe yerleştirilmesi sağlandı. İş gücümüz 36 milyona, istihdam edilenlerin sayısı ise 33 milyona yükseldi. İşsizlik oranımız %8,6'ya gerileyerek son 31 aydır tek haneli seyrini sürdürdü. Yalnızca 2025 yılında 474 ilacı geri ödeme listesine ekledik ki bunların 69'u kanser tedavisinde kullanılan özel ilaçlardır.

Kültür ve turizmde, yılın üç çeyreğinde turizm gelirimiz %5,7 oranında artışla 50 milyar dolara yükseldi. 50 yeni ve yenilenmiş kütüphaneyi hizmete açtık. Böylelikle kütüphanelerimiz 800 bin metrekare kullanım alanına ve 150 bin oturma kapasitesine ulaştı. Yurt içinde 131 adet, yurt dışında ise 4 adet vakıf kültür varlığının onarımını, restorasyonunu tamamladık. Deprem bölgesinde aralarında Habib-i Neccar Camii'nin de olduğu 109 vakıf kültür varlığının onarımını yaptık. Ülkemizden kaçırılan eserlerden başta Marcus Aurelius heykeli olmak üzere 180 eserimizin ülkemize iadesini temin ettik.

Geçtiğimiz yıl dışişlerinde Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi başta olmak üzere krizlerin çözümü için yoğun bir diplomasi ve telefon trafiği yükselttik. Bazılarına birden fazla olmak üzere 17 ülkeye 24 ziyaret gerçekleştirdik. 32 devlet ve hükümet başkanını 41 kez özellikle ülkemizde misafir ettik. NATO zirvesinden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na, Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi'nden G20 Liderler Zirvesi'ne, uluslararası arenada ülkemizi en güzel şekilde temsil ettik. Antalya Diplomasi Forumumuzun dördüncüsünü başarıyla gerçekleştirdik. Dışişleri Bakanlığımızın 548 bin metrekare büyüklüğünde bir arsa üzerinde inşa edilecek yeni yerleşkesinin temelini attık.

Vakit darlığı sebebiyle daha burada sayamadığımız nice eseri, hizmeti, projeyi milletimizin istifadesine sunduk. Tüm bu hizmet ve yatırımların aziz milletimize tekrar hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah 2026 yılında tempomuzu daha da artırarak ülkemiz için çalışacağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle meclis çalışmalarında sizlere başarılar diliyor, her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Ayrıntılar gelecek...