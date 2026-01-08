Çok Bulutlu 5.7ºC Ankara
AA 08.01.2026 22:33

Hijyen koşullarına uymayan 600 kilo patates cipsine el konuldu

Gaziantep'te zabıta ekiplerince hijyen şartlarına uymayan 600 kilogram patates cipsine el konuldu.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri halk sağlığını korumak için denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda bir iş yerinde yapılan denetimde, hijyenik olmayan ortamda bulunan ve halk sağlığını tehdit ettiği belirlenen 600 kilogram patates cipsine imha edilmek üzere el konuldu.

Mevzuata aykırı durumların tespit edildiği işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların sağlığının her şeyden önce geldiğini belirterek, kurallara uymayan işletmelere gerekli cezai işlemleri uygulamaya devam edeceklerini kaydetti.

