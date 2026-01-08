Trump, İran'daki gösterilerde insanların öldürülmesi halinde ülkeyi "çok sert vurmakla" tehdit etti

"The Hugh Hewitt Show" programına katılan Trump, İran'daki gösterilerde çok büyük kalabalıkların oluştuğunu ve izdiham çıktığını belirtti.

Trump, gösterilerde insanların hayatını kaybettiğini ancak sorumluluğun bir tarafa yüklenip yüklenemeyeceğinden emin olmadığını ifade ederek, bu tür eylemlerin sürmesi halinde İran'ın ağır bedeller ödeyeceğini dile getirdi.

Başkan Trump, "Çok kötü durumdalar. Onlara şunu da ilettim: Eğer insanları öldürmeye başlarlarsa ki ayaklanmaları sırasında bunu yapma eğilimleri var, sık sık ayaklanma çıkarıyorlar eğer bunu yaparlarsa, onları (İran) çok sert şekilde vuracağız." dedi.

Çin ile ilişkilere de değinen Trump, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kapatılan Apple Daily gazetesinin kurucusu, muhalif medya patronu Jimmy Lai'nin serbest bırakılması konusunu Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğünü ancak bu konuda henüz geri dönüş almadığını aktardı.

Trump, Küba'ya ilişkin değerlendirmesinde ise "Bence oraya girip ortalığı patlatmak dışında bundan daha fazla bir baskı uygulamak zor. Bakın, onların tüm can damarı Venezuela'ydı. Hayatlarının tamamı Venezuela'ya bağlıydı. Petrolü de parayı da Venezuela'dan aldılar." ifadelerini kullanarak, Havana yönetiminin mevcut koşullarda "pamuk ipliğine bağlı" olduğunu savundu.

Küba'nın çok ciddi bir krizin içinde olduğunu ileri süren Trump, "Henüz tamamen çökmüş değiller ama kendi iç dinamikleriyle buna oldukça yaklaştıklarını düşünüyorum." diye konuştu.