FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 100'ü Kara, 33'ü Hava, 37'si Deniz ve 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup tamamı muvazzaf toplam 176 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcı Yardımsısı Can Tuncay tarafından yürütülen ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, gözaltı kararı verilen 1 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 100 üsteğmen, 18 teğmen ve 43 astsubay bulunuyor.

Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemlerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince müştereken devam ediyor.

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20'si muvazzaf 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 20'si muvazzaf, 5'si eski asker ile bu kişilerle irtibatlı 10 sivil şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, İstanbul, Ankara, Kayseri, Balıkesir, Kütahya, Muğla, Amasya, Kocaeli, Adana, Batman, Çanakkale, Malatya, Diyarbakır, Konya, Kırşehir, Mersin, Manisa, Tekirdağ ve Denizli'de başlatılan eş zamanlı operasyonda şu ana kadar 8 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Gözaltı kararı verilenler arasında aktif görevde 2 üsteğmen, 2 teğmen, 16 astsubay ile meslekten ihraç edilen 1 yarbay ile 1 astsubay, açığa alınan 2 üsteğmen ve istifa eden 1 pilot yüzbaşı buluyor.

ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 10 sivil zanlılın ise askerlerle irtibatlı oldukları belirtildi.

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: TRT Haber, AA