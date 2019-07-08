Bosna Hersek'teki temasları kapsamında ilk olarak Butmir Askeri Üssü'nde bulunan Avrupa Birliği (AB) Barış Gücü bünyesinde Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı Milli Destek Birlik Komutanlığına ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada askerlere seslendi.

"Hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde, iç işlerinde gözümüz yok"

Türkiye'nin asla yayılmacı bir tutumla hareket etmediğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti asla yayılmacı, müdahaleci bir perspektifle hareket etmemektedir, her zaman söylediğimiz gibi bizim hiç kimsenin hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde, iç işlerinde gözümüz yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye asla yayılmacı, müdahaleci perspektifle hareket etmiyor.https://t.co/ja1dcGg3Vr pic.twitter.com/dBTjpBacYO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Temmuz 2019

Önceliğin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının can ve mal güvenliği olduğunu belirten Erdoğan şunları söyledi:

"Biz sadece kendi milli güvenliğimizi, kendi vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini garanti altına almaya çalışıyoruz.

Şu an Kamışlı'da bazı bu terör örgütlerinin dünyadaki koruyucuları, ülkemizden kaçıp giden hainler, hepsi bir araya gelmek suretiyle DEAŞ terör örgütünü bizim koruduğumuzu söyleyecek kadar ihanet içerisindeler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz sadece kendi vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz.https://t.co/ja1dcGg3Vr pic.twitter.com/261BvelIHn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 8 Temmuz 2019

Kaynak: TRT Haber