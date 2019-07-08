Türkiye'nin filosuna kattığı iki sondaj platformundan Yavuz da, Doğu Akdeniz'deki seferine başladı.

Mersin'den yola çıkan Yavuz, öğle saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Karpaz burnu açıklarına demirledi. Geminin kısa süre içinde sondaj çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'deki tek yanlı faaliyetlerine karşı Türkiye, hem kendisinin hem de Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını korumak için filosunu genişletme kararı almıştı.

Fatih sondaj platformunun ardından Yavuz da, Türkiye'nin filosuna katılır katılmaz Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına başlamak üzere bölgeye ulaşmış oldu.

Yavuz sondaj gemisi

Yavuz, Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO tarafından satın alındı.

Dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olma özelliğini taşıyan Yavuz'da spor ve sinema salonu, dinlenme odaları bulunuyor. Gemide tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane de yer alıyor.

Maksimum yatak kapasitesi 210 olan Yavuz'da çalışan Türk personel genellikle 21 günlük çalışmanın ardından bir haftalık süreyle eve dönüyor. Yabancı personel ise 28 günde bir izin kullanabiliyor.

Elektrik ihtiyacını 42 megavat kapasiteli dizel jeneratörlerden karşılayan Yavuz'un 7,5 milyon litre yakıt kapasitesi bulunuyor.

KKTC'nin Magosa Körfezi'nde bulunan Karpaz-1 kuyusunda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak olan Yavuz, buradaki çalışmalarını yaklaşık 3 ayda tamamlayacak.

Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı.

Kaynak: TRT Haber