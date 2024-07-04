29 ilde "Sibergöz-49" operasyonu: 110 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Ankara, Samsun, Sakarya ve Diyarbakır merkezli 29 ilde “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık ve Çevrim içi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik “Sibergöz-49” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda; hesaplarında 3 milyar 750 milyon TL işlem hacmi bulunan 110 şüpheli yakalandı.

"Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz 7/24 görevlerinin başında"

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgilendirmelere de yer verdi:

"Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, İstanbul, Malatya, Balıkesir ve Antalya’da düzenlenen operasyonlarda;

Sosyal medya hesapları üzerinden “Garanti Bahis Kuponu” paylaşımları yaparak, vatandaşları sanal bahis teması ile oluşturdukları sahte internet sitelerine yönlendirdikleri,

Ayrıca oluşturdukları siteler üzerinde bahis oynadığını zanneden vatandaşları arayarak, “Yasa dışı bahis oynadınız, hakkınızda idari işlem başlatılacaktır vb.” söylemlerde bulunarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Bursa’da düzenlenen operasyonda; kendilerini “Banka Müşteri Temsilcisi” olarak tanıtıp, iletişime geçtiği “A.E.E.” isimli firma görevlisine “Kredi Kartı Limit Artırımı” vaadiyle çeşitli yönlendirmeler yaparak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Mersin, Konya ve Artvin’de düzenlenen operasyonlarda; ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden “Forex Yüksek Kazanç” adı altında paylaşımlar yapıp, iletişime geçtikleri vatandaşlardan “Vergi ücreti, yurt dışı kesintisi vb.” adı altında para talep ederek, haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce MASAK raporuna istinaden yapılan çalışmalar sonucu; Samsun’da düzenlenen operasyonda; banka hesaplarında yüksek meblağlı para girişlerinin olduğu ve gelen para transferlerinin bazılarının açıklama kısmında “Bungalov sakarya, motor ücreti, evde paketleme işi kapora ücreti” adı altında haksız kazanç sağladığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Sakarya, Düzce, İstanbul, Antalya, Kırklareli, İzmir ve Samsun’da düzenlenen operasyonlarda; başkalarına ait papara ve banka hesaplarının farklı miktarlar karşılığında temin edildiği ve “Grandpashabet” isimli yasa dışı bahis sitesinde kullanıldığı ve banka hesaplarında 3 milyar 750 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 56 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçuna yönelik Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Trabzon’da düzenlenen operasyonlarda; sosyal medya uygulaması üzerinden çocuk istismarı görüntülerini para karşılığı sattıkları tespit edilen 31 şüpheli yakalandı."





