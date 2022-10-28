29 Ekim 1923 Türk milletinin şanlı tarihinin en önemli dönüm noktalarından..

Gazi Mustafa Kemal Atatürk o gün Türk ulusuna en büyük hediyeyi verdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyeti ilan etti.

İstiklal mücadelesini taçlandıran tarihi günün 99'uncu yıl dönümü, yurt genelinde törenlerle kutlanacak.

Başkent'te ilk tören Anıtkabir'de

Her yıl olduğu gibi Başkent'te törenlerin ilk adresi Anıtkabir olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyetle, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak, Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Resmi törenin ardından Anıtkabir'in kapıları halka açılacak.

7'den 70'e 81 ilden gelenler, ellerinde Türk Bayrakları ile Ata'nın manevi huzuruna çıkacak.

Beştepe'de tebrik töreni

Anıtkabir'deki törenin ardından kutlamalar Beştepe'de devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim tebriklerini kabul edecek.

Kortej yürüyüşü TBMM'den başlayıp birinci Meclis'te bitecek

Ankara sokakları Cumhuriyetin 99'uncu yıl dönümünde de kırmızı beyaza bürünecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başlayacak "Cumhuriyet Bayramı Korteji" 1'nci Meclis'te sona erecek. Yürüyüş öncesinde hem mehteran birliği hem de bando gösterisi yapılacak.

29 Ekim'e özel üç boyutlu gösteri

İletişim Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için 'Türkiye Yüzyılı' temasıyla üç boyutlu gösteriler hazırladı.

Gösteriler, İstanbul'da Haydarpaşa Garı ve Galata Kulesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Ankara'da ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası ile Cumhuriyet Müzesi açık hava mekanlarında yansıtılacak. Ayrıca, İstanbul'da Beşiktaş Meydanı ve İstanbul Havalimanı'nda, Ankara'da Kızılay Meydanı'nda, İzmir'de Konak Meydanı'ndaki "LED" ekranlarda Türkiye Yüzyılı videoları gün boyu yayınlanacak.