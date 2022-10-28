İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, 29 Ekim'de 19.30'da AKM Çok Amaçlı Salon'da şarkılarını icra edecek.

Ferruh Yarkın yönetimindeki topluluk, solistler Elif İnce ve Gediz Çoroğlu eşliğinde, "Gamzedeyim Deva Bulmam", "Bir Fırtına Tuttu Bizi", "Harmandalı Zeybeği", "Sarı Zeybek", "Yanık Ömer", "Ah Bir Ataş Ver", "Yemen Türküsü", "Bülbülüm Altın Kafeste", "İnce Memed" ve "Pencereden Kuş Uçtu" adlı eserlerden oluşan bir repertuvarı yorumlayacak.

Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 30 Ekim'de 11.30'da konser verecek. Tiyatro Salonu'ndaki konserde, önemli Türk bestecilerden Cemal Reşit Rey ve Muammer Sun'un eserlerinden bir seçkiyle cumhuriyet marşları seslendirilecek.

İDOB, "Kurtuluş" ve "Cumhuriyet" film müziklerini yorumlayacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Orkestrası, 30 Ekim'de 20.00'de Türk Telekom Opera Salonu'nda konser verecek.

Cumhuriyetin yeni yaşı, önde gelen Türk bestecilerinden Muammer Sun'un ölümsüz eserlerinden "Kurtuluş" ve "Cumhuriyet" film müziklerinden seçkilerle kutlanacak.

Soprano Nazlı Deniz Süren ile İDOB Korosu'nun eşlik edeceği konserde, orkestrayı Murat Kodallı, koroyu ise Paolo Villa yönetecek.

Türk Musikisinin Cumhuriyet'i yaşamış bestekarları eserleriyle anılacak

"Cumhuriyet Bestekarları" konseri, 1 Kasım'da 19.30'da Çok Amaçlı Salon'da sanatseverlerle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu solistleri, Türk musikisinin "Cumhuriyet'i yaşamış" bestekarlarının eserlerinden seçilen bir repertuvarla sahne alacak.

Konserde, Muallim İsmail Hakkı Bey tarafından cumhuriyet için bestelenmiş ve az bilinen bir eser olan Nevruz makamından "Kar-ı Cumhuriyet" de seslendirilecek.

Mehmet Güntekin yönetiminde hazırlanan konserde, Aybige Demir Okan, Aynur Ezgi Yüksel, Gizem Coşkun, Merve Kıvılcımer, Filiz Oral, Alper Akaryıldız, Anıl Yurttaş, Taha Aras, Serhat Oskay ve Taner Yalçın solist olarak sahne alacak.