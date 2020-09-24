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28 yıldır örgütte olan terörist ikna yoluyla teslim oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Van İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışmaları sonucu 28 yıldır bölücü terör örgütünde faaliyet yürüten terörist teslim oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları ve güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları terör örgütünde çözülmeyi hızlandırıyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 28 yıldır bölücü terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin de ikna yoluyla teslim olduğu belirtildi.
Irak'ta faaliyet yürüttü
Van İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan teröristin örgüte 1992 yılında katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.
1 Ocak'ta bu yana ikna yoluyla 163 teslim
Teslim olan teröristle birlikte, 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 163’e yükseldi.
Etiketler: son dakika ikna yoluyla teslim İçişleri BakanlığıSon Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 13:40
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